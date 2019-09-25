Kıran -1-2-3 operasyonlarında terör örgütüne büyük darbe! 43 terörist etkisiz hale getirildi

Bu kapsamda, Kıran-1 Operasyonu, Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere, Hakkari-Van-Şırnak ara hattında, Kıran-2 Operasyonu, 27 Ağustos'tan itibaren Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere Mardin-Batman-Şırnak ara hattında, Kıran-3 Operasyonu ise 21 Eylül'den itibaren Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında başladı.