Kiralık Aşk'ın yıldızı Sanem Yeles müjdeli haberi Instagram hesabından duyurdu
Elçin Sangu'nun başrolünde olduğu Kiralık Aşk dizisinde oynayan Sanem Yeles, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Bir döneme damga vuran, Elçin Sangu ve Barış Arduç'un başrollerinde olduğu Kiralık Aşk dizisi, yayımlandığı dönem milyonları peşinden sürükledi. Dizi yalnızca başrollerle değil tüm oyuncularıyla beğenildi. Her karakterin kendine özgü halleri oyuncuların büyük hayran kitlelerine sahip olmasına neden oldu.
Kiralık Aşk dizisinde rol ana Sanem Yeles de bu oyunculardan biriydi. Başarılı oyuncu, şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Sanem Yeles, 1.5 yıl önce Yakup Akpınar'la dünyaevine girmişti. Kiralık Aşk dizisinin ardından bir süredir ekranlarda yerini almayan Sanem Yeles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi verdi.
5 aylık hamile olduğunu duyuran Yeles, paylaşımında ''Ocak 2021 miniggız 5 aylık... İsmin hakkında mutabık kalınamadı henüz. Son bir haftadır içerden kelebek çırpınışını hissediyorum. Göz rengin ailede merak konusu, boyun babana çekmiş kesin bilgi.'' ifadelerini kullandı.