Kiralık Aşk'ın yıldızı Sanem Yeles müjdeli haberi Instagram hesabından duyurdu

Bir döneme damga vuran, Elçin Sangu ve Barış Arduç'un başrollerinde olduğu Kiralık Aşk dizisi, yayımlandığı dönem milyonları peşinden sürükledi. Dizi yalnızca başrollerle değil tüm oyuncularıyla beğenildi. Her karakterin kendine özgü halleri oyuncuların büyük hayran kitlelerine sahip olmasına neden oldu.