Kiralık Aşk'ın küçük yıldızını gören tanıyamıyor, güzelliği göz kamaştıran Melisa Giz Cengiz kaç yaşında?
Kiralık Aşk, Çalıkuşu ve Güldüy Güldüy gibi projelerde rol alan çocuk yıldız Melissa Giz Cengiz, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi.
Bir dönemin çocuk yıldızı Melisa Giz Cengiz'i görenler tanıyamıyor! Güldüy Güldüy, Kiralık Aşk ve Çalıkuşu gibi projelerde rol alan ve şimdilerde 15 yaşında olan Cengiz güzelliği ile sosyal medyada ön plana çıkıyor.
2007 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melissa Giz Cengiz, 2012 yılında yer aldığı Böyle Bitmesin dizisiyle oyunculuğa adım attı.
2013 yılında Çalıkuşu dizisinde Fahriye Evcen'in çocukluğunu canlandıran Cengiz, ardından Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu'nun kız kardeşine hayat verdi.
2016 yılında yer aldığı Güldüy Güldüy Show programında sahneye çıkan Cengiz, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.