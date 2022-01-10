Kiralık Aşk'ın küçük yıldızını gören tanıyamıyor, güzelliği göz kamaştıran Melisa Giz Cengiz kaç yaşında?

Bir dönemin çocuk yıldızı Melisa Giz Cengiz'i görenler tanıyamıyor! Güldüy Güldüy, Kiralık Aşk ve Çalıkuşu gibi projelerde rol alan ve şimdilerde 15 yaşında olan Cengiz güzelliği ile sosyal medyada ön plana çıkıyor.