Kiralık Aşk'ın İsmail'i Kerem Fırtına ve Gözde Şeker evlendi..

"EREN" KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kerem Fırtına, sonrasında birçok dizi ve tiyatro projesinde yer alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü. Sanatı kadar mütevazı kişiliğiyle de tanınan Fırtına, uzun süredir birlikte olduğu Gözde Şeker'le ilişkisini resmiyete taşıyarak sevenlerinden tam not aldı.