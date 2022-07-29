Kiralık Aşk'ın Defne'si Elçin Sangu'dan hayranlarına korkutan haber! Trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu Elçin Sangu kaza yaptı! Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu motosikletli bir sürücüye çarptı, hayranlarını korkuttu.
Kiralık aşk dizisinde Barış Arduç'la başrol paylaşan, canlandırdığı 'Defne' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Elçin Sangu geçtiğimiz gün kaza yaptı. Motorlu bir sürücüye çarpan Sangu, çarptığı motorsiklet sürücüsünün yardımına koştu.
Kiralık Aşk ile başlayarak Çarpışma, Yalancılar ve Mumları gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun kaza geçirdiği ortaya çıktı.
Aracıya spor salonuna giden ünlü oyuncu Nişantaşı'nda motorlu sürücüye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücünün yardımına güzel oyuncu koştu.