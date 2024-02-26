Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu kiracıların beklediği açıklama geldi!

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada, kira zammı sınırlamasının uzatılmayacağına dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir resmi kurumdan bu yönde bir karar alındığına dair bir açıklama olmadığı belirtildi.