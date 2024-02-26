Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu kiracıların beklediği açıklama geldi!
Geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Tunç'un, 'kiralarda yüzde 25 sınırlaması'yla ilgili konuşmalarına İletişim Başkanlığı'ndan detaylı bir açıklama geldi. Yayımlanan bildiride, Bakan Tunç'un, 'Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi' şeklinde bir açıklaması olmadığı bildirildi. Merkez, Bakan Tunç'un sözlerinin beklentisini ifade ettiğini, böyle bir karar alınmadığını söyledi.
Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele amacıyla geçen yıl uygulamaya konulan kira zammı sınırlaması, 2023 Temmuz ayında sona ererken bir yıl daha uzatılması kararı alınmıştı. Ancak, iktidardan bu yıl da uygulamayı uzatıp uzatmayacağına dair net bir açıklama henüz gelmedi.
Uygulamanın geleceği hakkında ilk sinyali Adalet Bakanı Yılmaz Tunç verdi. TV100 yayınında soruları yanıtlayan Bakan Tunç, Maliye Bakanının enflasyonla ilgili açıklamalarını dikkate alarak, kira zammı sınırlamasına ihtiyaç olmayabileceğini belirtti. Ancak, resmi bir kararın henüz alınmadığı vurgusunu yaptı.
Bu açıklamanın ardından sosyal medyada, kira zammı sınırlamasının uzatılmayacağına dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir resmi kurumdan bu yönde bir karar alındığına dair bir açıklama olmadığı belirtildi.
Merkez, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin, 2024 Temmuz ayına kadar uzatıldığını hatırlattı.