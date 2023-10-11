Kiralarda yeni dönem resmen başladı! Tarih netleşti
Fahiş kira artışlarına ‘dur’ demek için yeni bir sistem geliştiriliyor. ‘GYODER Yeni Konut Modeli’nin hayata geçirilmesi için geri sayım başlarken konutta yeni dönemin detayları da ortaya çıktı. Yeni modelde fiyatları önemli ölçüde etkileyen arsa değeri düşecek. Ev sahipleri ise kişiler değil şirketler olacak. İlk konutların ise 2024’te üretilmesi hedefleniyor.
Vatandaşın en büyük problemi olan yüksek ev kiraları için yeni model hazırlayan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) çalışmalarını hızlandırdı. Peki kamu-özel sektör iş birliği ile yeni konut modeli nasıl olacak? Konutlar hangi bedel üzerinden kiraya verilecek? İşte detaylar...
Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
“Üyesi olduğumuz GYODER’in yeni konut modeli olarak sunduğu ve son dönemde sıklıkla dile getirdiği model sadece kiralamaya yönelik bir konut arzının sağlanabilmesidir.
Malum olduğu üzere aslında ülkemizde son dönemde satılık konut arzının azalması kentsel dönüşümün artması, deprem sonrası ihtiyaç duyulan güvenilir yapı stokunun yeni inşa edilmiş dairelerde yoğunlaşması gibi nedenlerle kira fiyatlarında önemli artışlar oldu ve birçok bölgede kiralık konut bulunamayacak seviyeye geldi. Bu da kiralık daire fiyatlarının son yıllarda yaklaşık 3-4 kat artması nedeniyle de mal sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları da hat safhaya çıktı. Bu çerçevede sosyal bir problemin de barınma konusunda ciddi noktaya gelmiş oldu.