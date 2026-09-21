Kiracısına taciz gerekçesi ile meydan dayağı atılmıştı! Ev sahibi Wilma Elles çıktı

"PARALARINI ÇALDIĞIMI İDDİA EDİYORLAR"

Ramazan Beleda, "Olayın gerçekleştiği evi biz 20 gün öncesinden tutmuştuk. Tuttuğumuz ev ters dubleks olduğu için elektrik, su ve doğal gaz ödemesi ortak olmasından dolayı üst komşularımızla tartışma yaşadık. Anlaşmazlık sonucu olay bu noktaya geldi. Benim hanımefendiyi taciz ettiğimi ve paralarını çaldığımı iddia ediyorlar. Hepsinden şikayetçiyim. Olayın gerçekleştiği çevrede kamera kayıtları da vardır. Üzerime iftira atıldı. Somut delillerim ve ses kayıtlarım da vardır. Olayın aslı bu şekilde değildir" dedi.