Kıraç'ın kadınlar hakkındaki sözlerine Pınar Altuğ sert çıktı

Kıraç, "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım" gibi kendince kadınlara yönelik birçok eleştiri getirmiş, sosyal medyadan tepki gördüğü gibi birçok ünlü isim de Kıraç'a tepkisini göstermişti, bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Pınar Altuğ oldu.