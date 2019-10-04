Kıraç'ın kadınlar hakkındaki sözlerine Pınar Altuğ sert çıktı
Pınar Altuğ, Kıraç'ın kadınlara yönelik sözlerine sert çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Posta'dan Oya Çınar'a konuşan şarkıcı Kıraç, kadınlara yönelik söylediği sözlerele eleştirilerin hedefi olmuş, sosyal medyada infial yaratmıştı. Kıraç'ın bu cinsiyetçi sözlerini duyan Pınar Altuğ, Kıraç'a sert çıktı.
Kıraç, "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım" gibi kendince kadınlara yönelik birçok eleştiri getirmiş, sosyal medyadan tepki gördüğü gibi birçok ünlü isim de Kıraç'a tepkisini göstermişti, bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Pınar Altuğ oldu.
Pınar Altuğ, Kıraç'ın kadınlar hakkındaki sözlerine ise "Allah akıl fikir versin" yorumunda bulundu.
Peki, Kıraç neler söylemişti?
Kıraç'ın röportajda ''Bir karı koca ayrıldığında erkek eşinden ayrıldığı için, kadın sosyal konumundan ayrıldığı için üzülür” diyorsunuz. Ne demek istediniz?'' sorusuna verdiği cevap şu şekilde yer alıyor: