Kiracı ve ev sahibi olan milyonları ilgilendiriyor! 6 bin TL'ye 3.845 TL iade imkanı

3 bin 845 lira mülk sahibi vergi iadesi olarak Maliye’den alma hakkına kavuşuyor.

Aylık 6 bin lira, yıllık 72 bin lira net kira geliri elde eden mülk sahibi 3 bin 845 lira vergi iadesi alacak. Aslında mülk sahibi beyannamesinde ilk başta 14 bin 155 liralık vergi hesaplamışken, yıl içinde kiracının ödediği 18 bin liralık gelir vergisi stopajından dolayı, aradaki farkı (3 bin 845 lira) mülk sahibi vergi iadesi olarak Maliye’den alma hakkına kavuşuyor.