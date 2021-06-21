Kıraç'a milli takım tepkisi kesilmiyor: 8 golü sayende yedik! Özür bile diledi ama...

Şarkıcı ve besteci Kıraç, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Galler'e yenildiği maç sonrası, dün akşam bir özür mesajı yayımlamıştı. Milli Takım için bestelediği 'Haydi' adlı şarkısıyla eleştirilen 49 yaşındaki müzisyen, sosyal medyadan yaptığı kinayeli paylaşımda, takımın başarısızlığından kendisini sorumlu tutmuştu. Kıraç, mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Özür diliyorum! Milli takımın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum. Neden 'milli' takıma milli duyguları öne çıkaran, Mehmetçik gibi bayrak gibi ortak olması gereken değerlerimizden 'marş' yaptım ki? Hem de kimseden tek kuruş almadan ve beklemeden."