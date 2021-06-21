Kıraç'a milli takım tepkisi kesilmiyor: 8 golü sayende yedik! Özür bile diledi ama...
Milli takım şarkısıyla tepki çeken Kıraç, mağlubiyetlerden sonra ‘özür diledi’ ancak sosyal medyada tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. son olarak, İnstagram'da dikkat çeken eleştiri paylaşımlarında Kıraç'ı yerden yere vurdular. Paylaşımlarda Milli Takım şarkı ve klibinden sonra Milli Takım'ın şansının yaver gitmediğine işaret edildi.
Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılan A Milli Takım için hazırladığı ‘Haydi‘ isimli şarkısıyla sosyal medyada tepki toplayan şarkıcı Kıraç, milli takımın ilk iki maçını kaybederek tur şansını mucizelere bırakması sonrası ‘özür diledi’ ama sosyal medyanın dilinden kurtulamadı.
Kıraç'a Milli Takım'la ilgili eleştirilere her gün bir yenisi daha ekleniyor.
İşte sosyal medyadaki o eleştirilerden bazıları:
-Her Kıraç için bir gol yiyip elendik.
-Klipteki 8 Kıraç'a karşılık 8 gol yiyerek bu işi bitirdik. Teşekkürler öngörün için yumruk adam.
-Klipteki 8 Kıraç, kalede 8 gol...
-Kıraç klibe 8 Kıraç koyduğunda anlamalıydık...
-Euro 2020'de yediğimiz gol sayısını öğrenmeniz için Kıraç'ın klibine bakmanız yeterlidir.
Şarkıcı ve besteci Kıraç, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Galler'e yenildiği maç sonrası, dün akşam bir özür mesajı yayımlamıştı. Milli Takım için bestelediği 'Haydi' adlı şarkısıyla eleştirilen 49 yaşındaki müzisyen, sosyal medyadan yaptığı kinayeli paylaşımda, takımın başarısızlığından kendisini sorumlu tutmuştu. Kıraç, mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Özür diliyorum! Milli takımın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum. Neden 'milli' takıma milli duyguları öne çıkaran, Mehmetçik gibi bayrak gibi ortak olması gereken değerlerimizden 'marş' yaptım ki? Hem de kimseden tek kuruş almadan ve beklemeden."