Kinder yumurta skandalı 3 yaşındaki çocuğun canını aldı 63 çocuğa bulaştı annenin mesajı yürek parçaladı
Avrupa Kinder skandalıyla çalkalanıyor. Kinder ürünlerinde Salmonella bakterisinin tespit edilmesi üzerine ürünlerin pek çok ülkede üretimi durdurulmuştu. Öte yandan Kinder sürpriz nedeniyle hayata veda ede küçük kız geride gözü yaşlı bir aile bıraktı. Küçük kızın annesinin söylediği sözler ise yürekleri parçaladı.
Geçtiğimiz hafta Kinder çikolatasında tespit edilen Salmonella bakterisinin yıkıcı yankıları devam ediyor. Sürpriz yumurtanın en küçük kurbanı ise 3 yaşındaki minik Brooklyn-Mai oldu.
Küçük kızın annesi Charlotte Wingfield, Brooklyn-Mai'yi kreşten aldıktan sonra kötü olduğunu fark etti. Daha önce kızını hiç böyle görmeyen anne, 24 saat boyunca kızının başında bekledi.
Başta ne olduğunu anlamadılar
Küçük kızın annesi Charlotte Wingfield, Brooklyn-Mai'yi kreşten aldıktan sonra kötü olduğunu fark etti. Daha önce kızını hiç böyle görmeyen anne, 24 saat boyunca kızının başında bekledi.
İlk başka doktorlar bunun viral bir böcek olduğunu düşündü. Ancak daha sonra acı verici gerçek ortaya çıktı. Boorklyn-Mai, arkasında gözü yaşlı bir aile bıraktı.