Kimya sınavında kopya çekmesinler diye öğrencilerin başına koli geçirildi

Satish, öğrencilerin bir tarafı açık kolileri başlarına kendi rızalarıyla geçirdiğini öne sürerek "Hiçbir zorlama yoktu. Zaten fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi bazı öğrenciler takmıyor. Takanların bazıları da 15-20 dakika sonra çıkardı. Bir saat sonra da biz tüm öğrencilerden kolileri çıkarmasını istedik" diye konuştu.