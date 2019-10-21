Kimya sınavında kopya çekmesinler diye öğrencilerin başına koli geçirildi
HİNDİSTAN'da bir lise, kimya sınavında kopya çekmelerini önlemek için öğrencilerin başına koli geçirdi. Okul yönetimi sonradan internette viral olan ve tepki çeken fotoğraflar için özür diledi.
Hindistan'dan gelen bu görüntüler dünya gündemi oturdu. Karnataka eyaletindeki Bhagat Pre-University College isimli okulda kimya sınavında kopya çekilmesini önlemek için öğrencilerin başına koli geçirildi.
Bhagat Pre-University College'ın idari sorumlularından M.B. Satish, çıklamasında kendi geliştirdiği sıra dışı kopya önleme yöntemi için "Başka yerlerde yapıldığını duyduktan sonra deneme için biz de yaptık" dedi.
Satish, öğrencilerin bir tarafı açık kolileri başlarına kendi rızalarıyla geçirdiğini öne sürerek "Hiçbir zorlama yoktu. Zaten fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi bazı öğrenciler takmıyor. Takanların bazıları da 15-20 dakika sonra çıkardı. Bir saat sonra da biz tüm öğrencilerden kolileri çıkarmasını istedik" diye konuştu.
Eyalet yetkilileri fotoğrafların sosyal medyaya düşmesinden sonra sınav sürerken okula giderek duruma müdahale etti.