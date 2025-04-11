Kimya deposunda büyük yangın! Patlamada otomobiller küle döndü
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde bulunan kimya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede patlamalar gerçekleşirken yangın çevredeki otomobillere de sıçradı. Yangının çıktığı noktadaki adaklık hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Polis, yanan depo çevresindeki benzin istasyonunda güvenlik önlemi aldı.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya deposunda yangın çıktı. Alevlerin hızla depoyu sardığı yangın nedeniyle oluşan siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Bölgede zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
OTOMOBİLLER KÜLE DÖNDÜ
Alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.
ADAK HAYVANLARI ÇIKARILDI
Patlama seslerinin de duyulduğu yangının deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı.
Kurbanlık hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Polis ekipleri de patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.