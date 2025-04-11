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Kimya deposunda büyük yangın! Patlamada otomobiller küle döndü

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Kimya deposunda büyük yangın! Patlamada otomobiller küle döndü

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde bulunan kimya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede patlamalar gerçekleşirken yangın çevredeki otomobillere de sıçradı. Yangının çıktığı noktadaki adaklık hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Polis, yanan depo çevresindeki benzin istasyonunda güvenlik önlemi aldı.

Kimya deposunda büyük yangın! Patlamada otomobiller küle döndü

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya deposunda yangın çıktı. Alevlerin hızla depoyu sardığı yangın nedeniyle oluşan siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Bölgede zaman zaman patlama sesleri duyuldu. 

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Kimya deposunda büyük yangın! Patlamada otomobiller küle döndü

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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Kimya deposunda büyük yangın! Patlamada otomobiller küle döndü

OTOMOBİLLER KÜLE DÖNDÜ 

Alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.

ADAK HAYVANLARI ÇIKARILDI

Patlama seslerinin de duyulduğu yangının deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı.

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Kimya deposunda büyük yangın! Patlamada otomobiller küle döndü

Kurbanlık hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Polis ekipleri de patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

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