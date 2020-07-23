Kimsenin umrunda değil! Antalya'da maskeler kollarda

Vaka sayılarının düşük olduğu Antalya ise maske takma zorunluluğunun olmadığı şehirlerden biri. Ancak kentin en kalabalık noktalarından 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşların çoğunun Bilim Kurulu'nun 'maske takın' uyarısına uymadığı görüldü.