Kimsenin bilmediği hastalığını ilk kez açıkladı Sertab Erener meğer...
Önceki gün Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Sertab Erener, yıllar önce mücadele ettiği ve ameliyatla kalın bağırsağının alındığı kolit hastalığı hakkında ilk kez konuştu.
54 yaşındaki Sertab Erener, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne gelen sevenlerine müzik ziyafeti verdi. Sahnenin bir bölümünde kendisinden bahseden Erener, uzun yıllar kolit hastalığı ile mücadele ettiğini ve ABD'de gerçekleştirilen ameliyatla kalın bağırsağının alındığını, ince bağırsağıyla yaşamını sürdürdüğünü söyledi.
Hastalık döneminde Sezen Aksu'ya vokal yaptığını ve ilk albümünün hazırlığında olduğundan bahseden Erener, fotoğraf çekimine de hastalığının tedavisi sırasında hastaneden çıkarak gittiğini belirterek, şunları kaydetti:
Gerçekten bir tokat gerekiyor: "Albüm bitemiyordu. Ben hastaneydim çünkü. (Sezen Aksu) 'Çıkacaksın, geleceksin ve biz bu albümü bitireceğiz. Yoksa bu albüm çıkmayacak.' dedi. Bu sözler bana öyle bir motivasyon oldu ki, bazen insanlara gerçekten bir tokat gerekiyor. Ben o cümleyi, ayağa kalkmak olarak algıladım."
2 aydır yatıyordum: "Yıkılmak olarak değil. Benim yapımda da var. Biraz savaşçıyımdır. Sonra ben hastaneden çıkarak çekime geldim. Ayakta duramıyordum. Arkadan birileri beni tutuyordu. Çünkü 2 aydır yatıyordum."