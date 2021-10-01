"Kimse uğraşmayacak" demişti! Rize'de emekli inşaat ustası 32 yıl önce yaptığı mezara defnedildi

Cami ustası olunca da ortaya böyle türbe şeklinde bir yapı çıktı. 7 yıl önce annem vefat edince ilk onu defnettik. Şimdi babamı kaybettik. Her şeyi hazırlamıştı. Mezar yerini açmış, üzerine örtüleceği toprağı da poşetleyip hemen yapının girişine koymuştu. Üzerimize düşen görevi yaptık. Onu istediği yerde defnettik" dedi.