Kimse inanamadı Survivor'a veda eden isim şok etti! 'Bu kadar olmaz' diyen Acun Ilıcalı fırçayı bastı
Survivor 2022 All Star, 3 Mayıs Salı akşamı 95'inci bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmaya veda eden ismi duyan inanamadı.
TV8'in fenomen yarışma programı Survivor All Star yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Haftanın ilk ödül oyununda, ünlüler ve gönüllüler kıran kırana mücadele verdi.
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Oyundaki ödül ise pizza sofrası oldu. Kazanan takım enfes bir sofrada karnını doyurma şansı yakaladı.
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Ünlüler takımı, kadınlar mücadelesinde 8-5 oyunu aldı. Erkekler yarışını da gönüllüler 8-0 aldı ve oyun en iyiler turuna kaldı. En iyilerde kazanan 3-1 skorla gönüllüler oldu.
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Ödül oyunu sırasında Evrim ile Anıl arasında ufak çaplı gerilim yaşandı.
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