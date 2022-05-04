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Kimse inanamadı Survivor'a veda eden isim şok etti! 'Bu kadar olmaz' diyen Acun Ilıcalı fırçayı bastı

Kimse inanamadı Survivor'a veda eden isim şok etti! 'Bu kadar olmaz' diyen Acun Ilıcalı fırçayı bastı

Survivor 2022 All Star, 3 Mayıs Salı akşamı 95'inci bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmaya veda eden ismi duyan inanamadı.

Kimse inanamadı Survivor'a veda eden isim şok etti! 'Bu kadar olmaz' diyen Acun Ilıcalı fırçayı bastı

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor All Star yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Haftanın ilk ödül oyununda, ünlüler ve gönüllüler kıran kırana mücadele verdi.

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Kimse inanamadı Survivor'a veda eden isim şok etti! 'Bu kadar olmaz' diyen Acun Ilıcalı fırçayı bastı

Oyundaki ödül ise pizza sofrası oldu. Kazanan takım enfes bir sofrada karnını doyurma şansı yakaladı.

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Kimse inanamadı Survivor'a veda eden isim şok etti! 'Bu kadar olmaz' diyen Acun Ilıcalı fırçayı bastı

Ünlüler takımı, kadınlar mücadelesinde 8-5 oyunu aldı. Erkekler yarışını da gönüllüler 8-0 aldı ve oyun en iyiler turuna kaldı. En iyilerde kazanan 3-1 skorla gönüllüler oldu.

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Kimse inanamadı Survivor'a veda eden isim şok etti! 'Bu kadar olmaz' diyen Acun Ilıcalı fırçayı bastı

Ödül oyunu sırasında Evrim ile Anıl arasında ufak çaplı gerilim yaşandı.

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