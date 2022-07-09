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Kimse bunu beklemiyordu! Reza Zarrab'dan eski karısı Ebru Gündeş'e velayet davası

Kimse bunu beklemiyordu! Reza Zarrab'dan eski karısı Ebru Gündeş'e velayet davası

Reza Zarrab Ebru Gündeş çifti geçtiğimiz yıl 11 yıllık evliliklerini bitirmişlerdi. Zarrab bu evlilikten olan kızı Alara için eski eşi, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e velayet davası açtı.

Kimse bunu beklemiyordu! Reza Zarrab'dan eski karısı Ebru Gündeş'e velayet davası

2008 yılında aşk yaşamaya başlayıp Reza Zarrab Ebru Gündeş çifti 2010 yılında Kemerde nikah masasına oturmuşlardı.

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Kimse bunu beklemiyordu! Reza Zarrab'dan eski karısı Ebru Gündeş'e velayet davası

11 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl bitiren ikilinin adı farklı kişilerle anılıyor. Ebru Gündeş'in Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilirken 2017'de itirafçı olan ve tahliye edilen Reza Zarrab'ın adıPetek Dinçöz'le anılıyor.

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Kimse bunu beklemiyordu! Reza Zarrab'dan eski karısı Ebru Gündeş'e velayet davası

Zarrab, 11 yıllık evliliklerinden olan 10 yaşındaki kızı Alara Zarrab'ın velayetini almak için eski eşi ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e velayet davası açtı. 

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Kimse bunu beklemiyordu! Reza Zarrab'dan eski karısı Ebru Gündeş'e velayet davası

10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini isteyen Zarrab ayrıca Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nden duruşmaların gizli yapılması için de karar aldırdı.

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