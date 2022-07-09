Kimse bunu beklemiyordu! Reza Zarrab'dan eski karısı Ebru Gündeş'e velayet davası
Reza Zarrab Ebru Gündeş çifti geçtiğimiz yıl 11 yıllık evliliklerini bitirmişlerdi. Zarrab bu evlilikten olan kızı Alara için eski eşi, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e velayet davası açtı.
2008 yılında aşk yaşamaya başlayıp Reza Zarrab Ebru Gündeş çifti 2010 yılında Kemerde nikah masasına oturmuşlardı.
11 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl bitiren ikilinin adı farklı kişilerle anılıyor. Ebru Gündeş'in Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilirken 2017'de itirafçı olan ve tahliye edilen Reza Zarrab'ın adıPetek Dinçöz'le anılıyor.
Zarrab, 11 yıllık evliliklerinden olan 10 yaşındaki kızı Alara Zarrab'ın velayetini almak için eski eşi ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e velayet davası açtı.
10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini isteyen Zarrab ayrıca Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nden duruşmaların gizli yapılması için de karar aldırdı.