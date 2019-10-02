Kimse bunu beklemiyordu Kadın dizisinde izleyiciyi şoke eden ayrılık

Arif'in kullandığı araca bir kamyonun çarpması sonucunda Hatice ve Sarp ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahar ve Şirin'in annesi olan Hatice hayatını kaybetti. Böylelikle Hatice karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar, diziye veda etti.