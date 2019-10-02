Kimse bunu beklemiyordu Kadın dizisinde izleyiciyi şoke eden ayrılık
Yeni sezon ilk bölümüyle önceki akşam Fox TV'de ekranlara gelen Kadın dizisinde izleyicileri şaşkına çeviren bir ayrılık gerçekleşti.
Başrollerinde Özge Özpirinççi, Seray Kaya, Caner Cindoruk ve Feyyaz Duman'ın bulunduğu Kadın dizisi 65. bölümüyle aylar sonra izleyicisine kavuştu. Böylelikle sezon finali bölümünde gerçekleşen kazada kimin hayatını kaybettiği de ortaya çıkmış oldu.
Arif'in kullandığı araca bir kamyonun çarpması sonucunda Hatice ve Sarp ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahar ve Şirin'in annesi olan Hatice hayatını kaybetti. Böylelikle Hatice karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar, diziye veda etti.
Peki Bennu Yıldırımlar kimdir?
Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Erenköy Kız Lisesini 1986 yılında bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.
İki sene de Eski Yunan Dili ve Edebiyatı okudu. Üniversitede okurken İstanbul Şehir Tiyatrosuna girdi, 1988 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışıyor.