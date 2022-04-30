Kimse bunu beklemiyordu! 'İstemiyorum' diyen Survivor Barış'tan şok talep: Kör talihimi...
'Survivor 2022 All Star' tüm heyecanıyla devam ederken dün akşamki bölümde yaşananlar seyirciyi şaşkına çevirdi.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu Survivor All Star 2022 yarışmasında üç ay geride kalırken, sona yaklaştıkça birçok isim hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlanmaya başladı.
Bir yandan aşırı sıcak, bir yandan zorlu parkurlar ve açlık yarışmacıların direnme gücünü iyice azalttı.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen dörtlü potada elenen isim Gökhan Keser olmuştu. Gökhan’ın vedasının ardından ilk dokunulmazlık oyununda beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Survivor'da Ogeday’la yarışan Barış, parkur sonudna hedefleri vuramadı, ardından elindeki ipi ve sopayı bırakarak oyununu yarıda kesti.