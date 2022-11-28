Kimse beklemiyordu! Emeklilik yolu onlara da açıldı 50 yaş detayına dikkat!
EYT'lilerin dört gözle beklediği düzenleme tamamlandı, Meclis'e sevk edilmesine artık sadece günler kaldı. eklenen güzel haber ise sonunda geldi, prim gün sayısı 3 bin 600'ü aşanlara da erken emeklilik yolu gözüktü. Düzenlemeyle 1999 öncesi kanuna dönülmesi hedeflenirken, şartları sağlayan kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşına gelmiş olanlara aylık bağlanacak.
Prim gün sayısı 5 bini bulmasa da 3 bin 600'ü aşanlara erken emeklilik yolu gözüktü. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin aralıkta Meclis'e geleceğini, ocakta da uygulamaya gireceğini açıkladı.
İşverenlerin kıdem tazminatı ve emekli olup çalışanların sıkıntılarının giderecek adımların da yeni pakette yer alması bekleniyor.
8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak şart
1999 yılında emeklilik için yaş şartı getirilirken, bir düzenleme daha yapılmıştı.
15 yıl 3600 gün maddesine dikkat
Sigorta girişi üzerinden 15 yıl geçenler 3 bin 600 gün pirim ödemeleri halinde kıdem tazminatı alıp işten ayrılabiliyordu. Yaşlılık aylığı içinse yine kademeli geçiş tablosundaki yaşı bekliyordu.