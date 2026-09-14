Kimlik ve pasaport çiplerinde yeni dönem! Türkiye'de üretilecek...

MİLLİ İŞLEMCİ PROJELERİYLE DIŞA BAĞIMLILIK AZALTILACAK

Çip üretimindeki yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından devreye alınan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında da destek sağlanacak. HIT-Çip çağrısı için 5 milyar dolarlık destek bütçesi ayrılırken, 65 nanometre veya daha ileri teknolojide yıllık en az 1 milyon pul üretim kapasitesi oluşturulması hedefleniyor. Türkiye'nin çip alanındaki çalışmalarında milli işlemci projeleri de önemli bir yer tutuyor. ÇAKIL ve ALP-EREN gibi projelerle açık kaynaklı mimariler üzerinden güvenli işlemci çekirdeklerinin geliştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması amaçlandı. Özellikle Türkiye'nin güçlü olduğu otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde yerli çiplerin kullanım alanlarının genişletilmesine yönelik çalışmalar da yürütülecek. Türkiye'nin çip üretimine yönelik hedefleri yalnızca yeni tesislerin kurulmasıyla sınırlı tutulmayacak.