Kimler asgari ücret desteği alacak detaylar netleşti! Emekli çalışan da alacak mı?

Hangi çalışanlar yararlanacak?

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 324 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647 TL, linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerleri için 863 TL ve altında olan işyerleri için; 2023 temmuz-aralık döneminde günlük 16.66 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar asgari ücret desteği olarak işverene ödenecek.