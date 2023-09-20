Kimler asgari ücret desteği alacak detaylar netleşti! Emekli çalışan da alacak mı?
Sosyal Güvenlik Kurumu, işçi başına 500 TL'ye çıkarılan asgari ücret desteğinin ayrıntılarıyla ilgili genelge yayımladı. Çocuk bakıcısı, hasta bakıcısı ve gündelikçi gibi ev çalışanların da yararlanacağı destek altı ay sürecek. Destek ücretleri nakit olarak değil işverenin ödeyeceği sigorta priminden hesaba geçirilecek.
2023'ün ikinci yarısında uygulanacak işverenlere asgari ücret desteğinin detayları Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayımladığı genelge ile belli oldu. 2023’ün ocak-haziran döneminde günlük 13.33 lira, aylık 399.90 lira olarak verilen asgari ücret desteği, temmuz-aralık döneminde günlük 16.66 lira, aylık 499.80 lira olarak uygulanacak.
Buna göre işverene verilen asgari ücret desteği yüzde 25 artırılmış oldu. Sağlanacak destek nakit olarak değil işverenlerin ödeyeceği miktardan mahsup edilecek.
Asgari ücret desteği yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına bağlı çalışanlar için ödenecek ve destekten sadece özel sektör işverenleri yararlanacak. Kamuda işçi olarak çalışanlar için destek ödemesi verilmeyecek.
Hangi çalışanlar yararlanacak?
Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 324 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647 TL, linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerleri için 863 TL ve altında olan işyerleri için; 2023 temmuz-aralık döneminde günlük 16.66 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar asgari ücret desteği olarak işverene ödenecek.