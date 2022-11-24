Kim'in kardeşi ağzını fena bozdu! ABD'ye 'korkmuş köpek', Güne Kore'ye 'kemik yalayıcı' dedi...

Korkmuş bir köpeğe benziyorlar

Kuzey Kore bu yılki sekizinci ICBM testini gerçekleştirdi. Beş yıl sonra ilk nükleer testlerini yapacaklarına dair söylentiler artıyor. Kim Yo Jong Kuzey Kore Rodong Gazetesi’ne yazdığı bir makalede, "ABD, Birleşik Krallık ve Güney Kore'nin de dahil olduğu bir paçavra grubu ortaya çıkararak boş gürültü çıkardı." ifadelerine yer verirken, "Bu sahnede ABD’yi korkmuş havlayan bir köpekle karşılaştırmadan edemiyorum" diye ekledi.