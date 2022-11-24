Kim'in kardeşi ağzını fena bozdu! ABD'ye 'korkmuş köpek', Güne Kore'ye 'kemik yalayıcı' dedi...
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi, ve ülkenin en güçlü ikinci kişisi olan Kim Yo Jong, ABD ve Güney Kore'ye karşı ağzını fena bozdu. Kuzey Kore'nin füze denemelerine yönelik eleştirilere ağır hakeretlerle cevap verdi...
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD ve İngiltere'nin geçen cuma günü kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatılmasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları doğrultusunda "şiddetle kınayarak" uluslararası camiayı bu kararı uygulamaya çağırmıştı.
Kim Yo Jong, “ABD, Kuzey Kore'yi ne kadar çaresizce silahsızlandırmaya çalışırsa çalışsın Kuzey Kore’yi nefsi müdafaa hakkından asla mahrum bırakamayacağını ve ne kadar Kuzey Kore karşıtı eylemlerde bulunursa o kadar ölümcül bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kalacağını unutmamalı." dedi.
Korkmuş bir köpeğe benziyorlar
Kuzey Kore bu yılki sekizinci ICBM testini gerçekleştirdi. Beş yıl sonra ilk nükleer testlerini yapacaklarına dair söylentiler artıyor. Kim Yo Jong Kuzey Kore Rodong Gazetesi’ne yazdığı bir makalede, "ABD, Birleşik Krallık ve Güney Kore'nin de dahil olduğu bir paçavra grubu ortaya çıkararak boş gürültü çıkardı." ifadelerine yer verirken, "Bu sahnede ABD’yi korkmuş havlayan bir köpekle karşılaştırmadan edemiyorum" diye ekledi.
ABD'nin verdiği kemiği dişleyen köpek
Kim Yo Jong, Güney Kore'nin, kuzeyin füze denemeleri nedeniyle "tek taraflı yaptırımları" gözden geçirdiğine dair açıklamasını, ülkenin resmi yayın organına değerlendirdi. Kim Jong Un'un ardından Kuzey Kore'deki en güçlü isim olarak bilinen Kim Yo Jong, şu sert ifadeleri kullandı: