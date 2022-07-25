Kimi altın kaplama kiminde elmas var! İşte dünyanın en pahalı telefonları

Caviar iPhone 12 Pro Pure Gold – 122.000 Dolar

Dünyanın en pahalı telefonlarından biri olan Caviar iPhone 12 Pro’dan sadece 7 adet var. Nitekim telefon, elmas süslemelerle birlikte 18 ayar saf altınla kaplandığı için pahalı fiyat etiketi vaat ediyor. Bu arada Caviar’ın dahili donanımı, normal iPhone 12 Pro ile aynı ve bu lüks his ile birlikte en son teknolojiyi kullanmak isteyenler için ideal bir seçim.