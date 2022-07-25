Kimi altın kaplama kiminde elmas var! İşte dünyanın en pahalı telefonları
En pahalı telefonun hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte sadece belirli sayıda üretilen ve üzerinde oldukça değerli parçaların olduğu dünyanın en pahalı cep telefonları...
Pahalı telefon denildiği zaman akla ilk olarak Apple iPhone telefonlar gelebilir. Zira şu anda ülkemizde iPhone 13 Pro Max 1 terabaytlık modeli 40 bin ile 45 bin TL arasında satılıyor. Ancak dünya üzerinde öyle telefonlar var ki, bu rakam onların fiyatları yanında adeta çerez parası gibi kalır.
İşte dünya üzerinde nadir bulunan farklı özellikleri ile dünyanın en pahalı cep telefonları...
Galaxy S21 Ultra Caviar Edition – 20.000 Dolar
En pahalı telefonlar listesi ucuz modellerden biriyle başlıyor. Sınırlı sayıda üretilen üst düzey akıllı telefon; altın, elmas, titanyum ve saf deri ile süslenmiş 5 lüks model ile geliyor. Bu lüks Samsung S21 Ultra‘nın arkası titanyumdan yapılma. Üstelik muhteşem elmaslarla süslü olduğundan son derece pahalı.
Caviar iPhone 12 Pro Pure Gold – 122.000 Dolar
Dünyanın en pahalı telefonlarından biri olan Caviar iPhone 12 Pro’dan sadece 7 adet var. Nitekim telefon, elmas süslemelerle birlikte 18 ayar saf altınla kaplandığı için pahalı fiyat etiketi vaat ediyor. Bu arada Caviar’ın dahili donanımı, normal iPhone 12 Pro ile aynı ve bu lüks his ile birlikte en son teknolojiyi kullanmak isteyenler için ideal bir seçim.