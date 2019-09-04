Kimdir bu İrem Kahyaoğlu kaç yaşında? Yeni sezonda Güldür Güldür'e katıldı!
Güldür Güldür Show, yeni sezon kadrosuna İrem Kahyaoğlu merak konusu oldu, Aliye dizisiyle sektöre girdi işte merak edilenler.
Ekranların en sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, yeni sezon için üç isimle anlaştı. Bir sezon ara veren Çağlar Çorumlu ve Aylin Kontente geri döndü. Yeni katılan isim ise İrem Kahyaoğlu oldu. Peki kimdir bu İrem Kahyaoğlu, gelin birlikte tanıyalım:
Güldür Güldür Show'un yeni sezon için üç isimle anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Herkesin severek izlediği komedi programı Güldür Güldür Show yeni sezonda hangi kanalda yayınlanacak henüz netlik kazanmadı. Hayranları yeni kanalın belirlenmesini merakla beklerken yeni sezona dair haberler gelmeye başladı.
Geçen sezon programda yer almayan Çağlar Çorumlu ile Aylin Kontente Güldür Güldür'e geri dönüyor. Bu sezon kadroya yeni katılan isim ise İrem Kahyaoğlu.
İrem Kahyaoğlu Kimdir? : İrem Kahyaoğlu, 17 Ekim 1980 tarihinde Kocaeli'de doğdu. İlk ve ortaöğretimi burada okudu. Oyuncunun tiyatro merakı okul yıllarında başladı. Sonrasında ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu.