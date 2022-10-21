"Kim o? Tanımıyorum" demişti... Hülya Avşar'dan Uraz Kaygılaroğlu sorusuna sert cevap!
Geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun asansörde paylaştığı fotoğraf karesinde tırnaklarının ojeli olması sosyal medyaya damga vurmuştu. Bu durum ile ilgili düşünceleri sorulan Hülya Avşar ise Kaygılaroğlu için "Kim o? Tanımıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Önceki gün Etiler'de görütülenen Avşar kızı Uraz Kaygılaroğlu'nun kim olduğuna baktınız mı?" sorusuna bu kez sert bir şekilde cevap verdi.
Hülya Avşar, geçtiğimiz hafta eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir araya gelerek 59. yaş gününü bir yemekte kutlamıştı. Mekan çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunmayı ihmal etmeyen ünlü isim, arabasına binmek için yürümeye başladığı anda muhabirlerden gelen 'Mehmet Dinçerler' sorusu üzerine adeta çılgına dönmüştü.
Soruyu duyunca çılgına döndü
Hülya Avşar'a geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Hadise'den boşanan Mehmet Dinçerler ile kızı Zehra Çilingiroğlu arasında ortaya çıkan aşk iddiaları sorulmuştı. Soruyu duyunca sinirden adeta çılgına dönen Avşar kızının açıklamaları çok konuşulmuştu.
"Bana bak böyle sorular sorarsan..."
Gelen Mehmet Dinçerler sorusu üzerine "Bana bak böyle sorular sorarsan bir daha yanıt vermem" sözleriyle başladığı açıklamada Hülya Avşar, "Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi ya? Benim kızıma böyle bir şeyi yakıştırabiliyor musunuz? Bir daha böyle şeyler... Bunu yazanlar da bence gayet problemleri var. Tazminat davası da açtık. Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın..." ifadelerini kullanmıştı.
Uraz Kaygılaroğlu'nun siyah ojesi olay oldu
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde asansörde çekildiği selfie pozunu hayranlarıyla paylaşmıştı. 35 yaşındaki yakışıklı oyuncunun el tırnaklarına sürdüğü siyah oje ise takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı. Pek çok takipçisi Uraz Kaygılaroğlu'nu "Ne gerek var abi", "Hiç yakışmamış" eleştirirken, bir çoğu da 'istediğini yapabilir, kendisine yakıştırmış' yorumlarında bulunmuştu.