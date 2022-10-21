"Kim o? Tanımıyorum" demişti... Hülya Avşar'dan Uraz Kaygılaroğlu sorusuna sert cevap!

"Bana bak böyle sorular sorarsan..."

Gelen Mehmet Dinçerler sorusu üzerine "Bana bak böyle sorular sorarsan bir daha yanıt vermem" sözleriyle başladığı açıklamada Hülya Avşar, "Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi ya? Benim kızıma böyle bir şeyi yakıştırabiliyor musunuz? Bir daha böyle şeyler... Bunu yazanlar da bence gayet problemleri var. Tazminat davası da açtık. Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın..." ifadelerini kullanmıştı.