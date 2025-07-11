Kim ne kadar alacak? Zamlı emekli maaşı hesaplara yatırılıyor, tarih belli oldu

Emeklilerin Temmuz zammı yüzde 16.67 çıkmıştı. Taban aylığın da yüzde 16.67 artırılmasıyla tüm SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin eline geçen para bu ay yüzde 16.67 yükselmiş olacak. 14 bin 469 lira alan emeklilerin eline geçen para 2 bin 412 lira artışla 16 bin 881 liraya çıkacak. 4 milyon 11 bin emekli taban aylık zammından yararlanacak.