Kim ne kadar alacak? Zamlı emekli maaşı hesaplara yatırılıyor, tarih belli oldu
Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte maaşlara yapılacak zam da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taban maaş zammı Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. En düşük emekli maaşı da yükseldi. Peki yeni maaşlar ne zaman hesaplara yatırılacak?
Emeklilerin Temmuz zammı yüzde 16.67 çıkmıştı. Taban aylığın da yüzde 16.67 artırılmasıyla tüm SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin eline geçen para bu ay yüzde 16.67 yükselmiş olacak. 14 bin 469 lira alan emeklilerin eline geçen para 2 bin 412 lira artışla 16 bin 881 liraya çıkacak. 4 milyon 11 bin emekli taban aylık zammından yararlanacak.
Takvim'de yer alan habere göre Emekliler, dul ve yetimlerden SSK'lılar 17-26 Temmuz, Bağ-Kur'lular ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak. Taban aylık düzenlemesinin maaş ödeme takvimine yetişeceği belli oldu. Temmuz ödemeleri yüzde 16.67 zam ve 16 bin 881 lira taban aylık kapsamında yapılacak.
Emeklilerin yeni gelirleri hesaplanırken, öncelikle kök aylıklarına (Haziran tutarına) yüzde 16.67 zam oranı yansıtılacak. Oluşan tutara yüzde 4 (kök aylık 10 bin 973 lira 83 kuruşun altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme eklenecek. Hesaplanan tutar emeklinin yeni aylık ödemesi olacak. Ancak kök aylık ve ek ödemenin toplamı 16 bin 881 liranın altında çıkarsa, verilecek para Hazine desteğiyle 16 bin 881 liraya tamamlanacak.
Yapılacak artışlardan dul ve yetimler de yararlanacak. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlanan dul ve yetimlerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine de yüzde 16.67 zam yansıtılacak.