Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusunun evinden ceset çıktı
Almanya'da Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Gunter Jauch'un Postdam'da bulunan evininin bahçesinden bulunan ceset olay yarattı.
Almanya'da yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Gunter Jauch'un, Potsdam'da bulunan villasının bahçesinde tesadüfen bulunan ceset gündeme oturdu.
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Almanya'da yayımlanan Bild gazetesinde yer alan habere göre, inşaat çalışmaları sırasında toprağa yaklaşık 30 santimetre gömülü bir insan iskeleti bulundu.
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Kemiklerin durumundan uzun yıllar önce öldüğü anlaşılan kişinin ölüm zamanı ve nedeni uzmanların önümüzdeki günlerde yapacakları incelemenin ardından belirlenecek.
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Bild'e konuşan Federal Brandenburg Eyaleti Askeri Birliği Mezar Bakım Birimi Başkanı Oliver Breyhupt, kalıntıların Sovyet askerine ait olabileceğiyle ilgili olarak hiç bir şüpheye yer olmadığını söyledi.
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