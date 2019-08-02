Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani bebeklerini kaybetti

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım, 25 Aralık 2016 yılında Iman Elbani ile hayatını görkemli bir düğün ile birleştirerek dünyaevine girmişti. 3 Ay önce müjdeli bir haber alarak anne ve baba olacaklarını öğrenen ünlü çiftten kötü haber geldi.