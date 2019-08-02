Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani bebeklerini kaybetti

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani bebeklerini kaybetti

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani bebeklerini anne karnında kalp durması sonucu kaybetti.

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani bebeklerini kaybetti - Sayfa 1

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım, 25 Aralık 2016 yılında Iman Elbani ile hayatını görkemli bir düğün ile birleştirerek dünyaevine girmişti. 3 Ay önce müjdeli bir haber alarak anne ve baba olacaklarını öğrenen ünlü çiftten kötü haber geldi. 

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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani bebeklerini kaybetti - Sayfa 2

Milliyet'in haberine göre, Murat Yıldırım ve Iman Elbani anne - baba olmaya hazırlanırken, çift bebeklerini anne karnında kalp durması sonucu kaybetti. Acı olayın ardından hemen Iman Elbani hemen ameliyata alındı. Hastaneden çıkarken görüntülenen Murat Yıldırım ''Hayırlısı Allah'tan'' demekle yetindi. 

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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani bebeklerini kaybetti - Sayfa 3

Peki, Iman Elbani Yıldırım kimdir?

Fas'ın yıldızlarından biri olan Iman Elbani, Ortadoğu'nun en ünlü modellerinden biri. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Elbani, Miss Arab World güzellik yarışmasında birinci olmuştur.

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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani bebeklerini kaybetti - Sayfa 4

Dünyada pek çok reklam filmi ve dizilerde de rol alan güzel, Türkiye'de de eşiyle birlikte bir reklamda oynamıştır.

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