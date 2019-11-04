Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Gizli Tarikatlar' merakı
ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kütüphanesinde görüntülendi.
Murat Yıldırım'ın diziye başlaması nedeniyle Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kütüphanesinde görüntülendi.
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Kütüphanede bir hayranının objektifine takılan Kenan İmirzalıoğlu, çevresindeki gençlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kitabına konsantre oldu.
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Sonb Magazin'in servis ettiği fotoğraflar, hızla sosyal medyada yayılınca "Bu ülkeye Kenan gibi kültürlü ve bilgili ünlüler lazım" yorumları yapıldı.
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Masada yer alan 'Gizli Tarikatlar' kitabı ise yakışıklı oyuncunun hayranlarını merak ettirdi. İmirzalıoğlu'nun Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik mezunu olduğu biliniyor.
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