Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba açıklamalar
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bomba açıklamalara imza attı.
Sinem Kobal ile mutlu evlilikleri ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla adından söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu samimi açıklamaları ile magazin gündeminde çok konuşuldu. Sinem Kobal ile 2019 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin'in doğumu ile mutlu evlilikleri taçlandıran oyuncu çiftten Kenan İmirzalıoğlu magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakmadı.
Habertürk'ün haberine göre, Fulya'daki özel bir hastaneden çıkarken görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, gazetecilere yaptığı samimi açıklamaları ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekti.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Bu kez Lalin'in kontrolleri değil, benim kontrollerim vardı. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece kontroldü. Pandemi sebebiyle bildiğiniz gibi evde sağlıklı bir şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
Gazetecilerin yeni projelerini sorması üzerine Kenan İmirzalıoğlu, "Şu an netleşmiş hiçbir şey yok. Birtakım haberler duyuyorum, bunları sizler gibi ben de medyadan okuyorum" şeklinde konuştu.