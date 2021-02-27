Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba açıklamalar

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Bu kez Lalin'in kontrolleri değil, benim kontrollerim vardı. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece kontroldü. Pandemi sebebiyle bildiğiniz gibi evde sağlıklı bir şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.