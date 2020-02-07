Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan samimi itiraflar

İmirzalıoğlu, ''Reyting korkunuz var mı?'' sorusuna ''20 yıldır, Allah’a şükür öyle bir korkum olmadı. Esas olan, sektörün yaşaması, reyting değil. Amerika’dan sonra en çok dizi ihraç eden ülkeyiz, ama bu da düşmeye başladı. ‘Pasta dilimimiz neden azalıyor?’un derdine düşmeliyiz'' açıklamasında bulundu.