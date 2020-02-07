Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan samimi itiraflar
ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, basın mensuplarıyla yaptığı kısa sohbette samimi itiraflara imza attı.
ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması dışında uzun zamandır bir dizide veya beyazperde de yer almayan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün Bebek'te spor salonuna giderken görüntülendi. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden İmirzalıoğlu'nun samimi açıklamaları çok konuşulacak gibi gözüküyor.
İmirzalıoğlu, ''Reyting korkunuz var mı?'' sorusuna ''20 yıldır, Allah’a şükür öyle bir korkum olmadı. Esas olan, sektörün yaşaması, reyting değil. Amerika’dan sonra en çok dizi ihraç eden ülkeyiz, ama bu da düşmeye başladı. ‘Pasta dilimimiz neden azalıyor?’un derdine düşmeliyiz'' açıklamasında bulundu.
Dizilerin geleceğini artık dijitalde ancak gördüğünü söyleyen başarılı oyuncu, şunları söyledi:
''İnternet dizilerinde mantıklı çalışma koşulları var. Ön hazırlığı daha iyi yapılıyor. Bu tip işlerimizi yurt dışına satmamız daha mümkün.''
''Sektör yaşarsa hepimiz yaşarız. 140 dakika içerisinde işi bitirmek başlı başına bir işçilik. Bir de bunun üzerine sanatını koymak çok zor oluyor.''