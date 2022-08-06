Kim Milyoner Olmak İster'e heyecanlı yarışmacı Ata Temel damga vurdu! Bakın ne kadar aldı...
Her hafta milyonları ekran başına kitleyen, sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta yarışmacı Ata Temel damga vurdu. Heyecanlı tavırları, güldüren cevapları ile Temel yarışmadan 100.000 TL alarak ayrıldı.
Sunuculuğunu sevilen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta heyecanlı tavırlarıyla Ata Temel damga vurdu. Hareketleri, cevaplarıyla yüzleri güldüren Temel yarışmadan çekilerek programa 100.000 TL ile veda etti.
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta ATV ekranlarına gelen bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi.
Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Ata Temel isimli yarışmacı geceye damga vurdu.
Hareketleri, heyecanı ve cevapları ile yüzleri güldüren Ata Temel 100 bin TL'lik ödül almayı başardı.