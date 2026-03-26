Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı... Yaşını duyunca ekran başındakiler donup kaldı

Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde, 2004 doğumlu Talha Özkaynak rüzgarı esti. Koç Üniversitesi'nde çift ana dal yapan 4. sınıf öğrencisi Özkaynak, sadece akademik başarısıyla değil, yaşıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın bile şaşkınlığını gizleyemediği o anlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.