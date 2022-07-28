Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı, yaptığı o hamleyle şok etti!
ATV ekranlarının en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam büyük ödüle iki adım kaldı. Yarışmaya 20 yaşındaki Ceylan Berk Tola damgasını vurdu. Büyük ödüle iki adım kala yaptığı o hamleyle herkesi şok etti. İşte dün akşam yarışmada yaşananlar...
ATV ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dün yayınlanan bölüm çok konuşuldu. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacılar, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Geceye damga vuran 20 yaşındaki Ceylan Berk Tola, büyük ödüle ramak kala yaptığı o hamleyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bakın dünkü bölümde neler yaşandı...
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanan 20 yaşındaki Ceylan Berk Tola, kendini tanıtırken başarılarından da bahsetti.
2020 yılında girdiği üniversite sınavında sayısal puan türünde Türkiye 67'ncisi olduğunu dile getirdi.
20 yaşındaki Ceylan Berk Tola isimli yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar geldi.