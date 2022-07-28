Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı, yaptığı o hamleyle şok etti!

ATV ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dün yayınlanan bölüm çok konuşuldu. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacılar, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Geceye damga vuran 20 yaşındaki Ceylan Berk Tola, büyük ödüle ramak kala yaptığı o hamleyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bakın dünkü bölümde neler yaşandı...