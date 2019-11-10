Kim Milyoner Olmak İster'e azmi damga vurdu! 60 bin TL'lik soruda öyle bir risk aldı ki...
ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e iki çocuk annesi Ayşe Banu Esen, damga vurdu.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen ATV ekranlarının senelerdir sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam 842. bölümüyle ekranlara geldi. Aslen Erzurumlu olup yarışmaya İstanbul'dan katılan iki çocuk annesi Ayşe Banu Esen, kendinden emin tavırları ve samimiyetiyle büyük beğeni topladı. Esen, 60 bin TL'lik soruda aldığı risk ile herkesi heyecanlandırdı.
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Ayşe Banu Esen, yarışmanın başlamasıyla ilk soruyu kolaylıkla bildi.
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Samimi tavırlarıyla seyircinin sempatisini kazanan Esen, ikinci soruya da verdiği doğru cevap bin TL kazandı.
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3. soruda da takılmadan yarışmaya devam eden Esen, 4. soruya geçti.
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