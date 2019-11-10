Kim Milyoner Olmak İster'e azmi damga vurdu! 60 bin TL'lik soruda öyle bir risk aldı ki...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen ATV ekranlarının senelerdir sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam 842. bölümüyle ekranlara geldi. Aslen Erzurumlu olup yarışmaya İstanbul'dan katılan iki çocuk annesi Ayşe Banu Esen, kendinden emin tavırları ve samimiyetiyle büyük beğeni topladı. Esen, 60 bin TL'lik soruda aldığı risk ile herkesi heyecanlandırdı.