'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı koltukları karıştırdı! Sonrasında olanlar oldu

ATV ekranlarının en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşamki bölümde yaşananlar herkesi kahkahaya boğdu. 19 yaşındaki yarışmacı Halil Enes Kaya'nın stüdyoya girdiğinde heyecanlanıp koltukları karıştırması ve bunun üzerine sunucu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği tepkiler geceye damgasını vurdu. Bakın dün akşam neler yaşandı...