'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı koltukları karıştırdı! Sonrasında olanlar oldu
ATV ekranlarında yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği, en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de her bölüm birbirinden başarılı yarışmacılar, kendilerine yöneltilen sorulara doğru cevabı vererek para kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölüm 19 yaşındaki yarışmacı Halil Enes Kaya'nın stüdyoya girerken heyecanlanıp, koltukları karıştırmasıyla yaşananlar herkesi kahkahaya boğdu. Ünlü sunucunun tepkisi çok konuşuldu. Bakın neler yaşandı...
ATV ekranlarının en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşamki bölümde yaşananlar herkesi kahkahaya boğdu. 19 yaşındaki yarışmacı Halil Enes Kaya'nın stüdyoya girdiğinde heyecanlanıp koltukları karıştırması ve bunun üzerine sunucu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği tepkiler geceye damgasını vurdu. Bakın dün akşam neler yaşandı...
ATV'nin uzun soluklu ve reyting rekortmeni programı 'Kim Milyoner Olmak İster', haftada iki gün izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dün akşam yarışmaya katılan Halil Enes Kaya'nın sempatik tavırları geceye damgasını vurdu. 19 yaşındaki Kaya, başarılı bir performans sergiledi.
Yarışmacıyı davet etti
'Kim Milyoner Olmak İster'de ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıyı anons ederek stüdyoya davet etti.
Stüdyodan içeri giren yarışmacı, oldukça heyecanlandı.