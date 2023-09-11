Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Rabia Birsen Güvercin büyük ödülün sahibi oldu işte 1 milyonluk o soru
Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi bir gece yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun da alnından öptüğü yarışmacı, bugün milyonluk soruyu açtırdı. 1 milyon TL'lik soruyu doğru cevaplayan yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Geçtiğimiz hafta yarışmaya katılan 24 yaşındaki Konya doğumlu Rabi Birsen Güvercin, yarışmaya damga vurdu.
Kurban Bayramı'nda talihsiz bir kazayla kolunu kıyma makinesine kaptıran Birsen'in hayat hikayesi de en az yarışmadaki başarısı kadar dikkat çekti.
Güvercin, Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 400.000 TL değerindeki soruyu bildi. Güvercin'in başarısı karşısında tepkisiz kalamayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Harikasın" diyerek yarışmacıyı alnından öptü.
Bu gece ise Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi bir gece yaşandı. Yarışmacı ve tüm Türkiye bu gece 1 milyon liralık soruyu gördü.