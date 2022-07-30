Kim Milyoner Olmak İster'de skandal görüntüler! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı!
ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz gün, bir skandal yaşandı. Yarışmacı, 50 bin TL'lik "Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?" sorusunu görünce ne yapacağını şaşırdı. Sesli harfleri sayamayan yarışmacı karşısında kendini tutamadı.
ATV'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de son bölümde yaşananlar, geceye damga vurdu. Harfleri unutan yarışmacı karşısında Kenan İmirzalıoğlu gülmekten kendini alamadı. İşte yaşananlar...
Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde ilginç anlar yaşandı.
Sorulara doğru cevaplar veren Sinem Ayanoğlu isimli yarışmacı, ikinci baraj sorusunda heyecanını kurbanı oldu.
50 bin TL değerindeki "Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?" sorusunu gören Ayanoğlu, cevap verirken panikledi.