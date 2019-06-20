Kim Milyoner Olmak İster'de saç baş yolduran ODTÜ'lü! Elendiği soruya bakın
ATV ve televizyon ekranlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, ilgiyle takip ediliyor. Murat Yıldırım'ın sunumu ile ekrana gelen yarışmaya katılan Ezgi Gürses'in elendiği soru sosyal medyanın diline düştü.
Oyuncu Murat Yıldırım'ın başarılı ve keyifli sunumu ile yaklaşık 3 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, ilgiyle takip ediliyor.
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Ekranların en uzun soluklu yarışma programlarının başında gelen Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular kadar yarışmaya katılanlar da ekran başındakiler tarafından büyük ilgi görüyor.
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Dün akşam yayınlanan son bölüme katılan Ezgi Gürses adındaki bir yarışmacının elendiği soru ise ekran başındakilere deyim yerindeyse saç baş yoldurdu.
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ODTÜ'de siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Ezgi Hanım aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde uzaktan İşletme okuduğu söylemesi ekran başındakilerin beklentisini arttırdı.
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