Kim Milyoner Olmak İster'de Sabri Sarıoğlu sorusu sosyal medyayı salladı!
ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 892. bölümünde Galatasaray'ın eski futbolcularından Sabri Sarıoğlu ile ilgili gelen soru merak uyandırdı.
ATV'de haftada iki gün, başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 18 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelen yarışmada Galatasaray ve Milli takımın eski oyuncusu Sabri Sarıoğlu hakkında bir soru soruldu.
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının 18 Mayıs'ta yayınlanan programında, 30 bin TL'lik "2004'te Villarreal - Galatasaray arasındaki UEFA Kupası 3. tur rövanş maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı nasıl yazılmıştır?" şeklinde bir soru geldi.
"İki joker kullandı": Yarışmacı bir süre düşündükten sonra önce yüzde 50 joker hakkını kullandı. Fenerbahçe'de bir dönem müzede çalıştığını da belirten yarışmacı, ardından da çift cevap hakkını kullandı ve A-Sarbi doğru cevabıyla, soruyu doğru yanıtlamış oldu.
"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında çıkan bu soru, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.