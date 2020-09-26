Kim Milyoner Olmak İster’de profesör yoğurdu bilemedi Cem Yılmaz jokeriydi

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? özel anlara sahne oldu. GATA'dan emekli Prof. Doktor Mehmet Ali Şehirlioğlu, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun konuğuydu. Yarışmada dikkat çeken ise Cem Yılmaz'ın telefonla joker hakkında yer almasıydı. Ayrıca yarışmaya ilk soruda elenen Eda Kahraman damga vurdu. Peki Ali Şehirlioğlu, yarışmadan ne kadar ödülle ayrıldı, Cem Yılmaz hangi soruda dahil oldu? İşte tüm detaylar...