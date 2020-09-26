Kim Milyoner Olmak İster’de profesör yoğurdu bilemedi Cem Yılmaz jokeriydi
ATV'nin fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'e katılan Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, telefon jokerinde ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı kullandı. Cem Yılmaz sayesinde 15 bin lirayı garantiledi. Ancak yoğurt sorusunu bilemince elendi.
ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? özel anlara sahne oldu. GATA'dan emekli Prof. Doktor Mehmet Ali Şehirlioğlu, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun konuğuydu. Yarışmada dikkat çeken ise Cem Yılmaz'ın telefonla joker hakkında yer almasıydı. Ayrıca yarışmaya ilk soruda elenen Eda Kahraman damga vurdu. Peki Ali Şehirlioğlu, yarışmadan ne kadar ödülle ayrıldı, Cem Yılmaz hangi soruda dahil oldu? İşte tüm detaylar...
Şehirlioğlu'nun sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile keyifli geçen sohbetlerinin arkasından sorular bir bir geldi, heyecanlı dakikalar yaşandı.
Ali Şehirlioğlu'na yarışmanın beşinci sorusu spor branşından geldi. Spikerin kullandığı cümle hakkında sorulan soruya Şehirlioğlu, basketbol seçeneğiyle doğru yanıt verdi.
İzleyiciyi ekranlara kilitleyen programda altıncı soru ise Şener Şen hakkındaydı. Şener şen'in 'Mesudiyeli Mesut' karakterini canlandırdığı filmin adı nedir? Şeklindeki soruya emekli profesör doktor, seyirci joker hakkıyla doğru yanıt vermeyi başardı.