Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Yunus isimli bir yarışmacı, sorulan iftar sorusunu bilemeyince tepki çekti.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmacıların verdikleri cevaplar ya da bilemedikleri sorular yine gündem olmaya devam ediyor. Kimileri şaşkınlık uyandırıyor kimisi 'bu kadar da olmaz' dedirtiyor. Yine öyle bir yarışmacı vardı önceki akşam ATV ekranlarında.
İyi bir kariyere sahip olan yarışmacının Ramazan ayında sorulan soruyu bilemeyerek joker kullanması sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.
Üsküdar Amerikan Lisesi mezunu olan, Koç Üniversitesi'nde hukuk bölümünü bitiren, Almanya'da hukuk ve MBA işletme masteri ve 3 yıl avukatlık yapan yarışmacı 2 bin liralık soruyu bilemedi.
"Sahur saati olabilir"
"Ramazan'da oruç açma zamanını öğrenmek için, imsakiyelerdeki hangi başlığın altındaki saate bakılması gerekir?" sorusunun doğru cevabını bilemedi. Bir süre bekleyen yarışmacı önce "Sahur saati olabilir" dedi, emin olamayınca uzmana sor jokerini kullandı.