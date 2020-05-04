Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmacıların verdikleri cevaplar ya da bilemedikleri sorular yine gündem olmaya devam ediyor. Kimileri şaşkınlık uyandırıyor kimisi 'bu kadar da olmaz' dedirtiyor. Yine öyle bir yarışmacı vardı önceki akşam ATV ekranlarında.