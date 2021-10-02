Kim Milyoner Olmak İster'de dünya üçüncüsünün elendiği soru alay konusu oldu
ATV ekranlarının ve Türk televizyonlarının yıllardır en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yeni bölümü ile ekrana gedi. Yarışmaya katılan ve matematik alanında dünya üçüncüsü olan Duygu Dilbaz'ın elendiği soru olay oldu.
Dün akşam ATV ekranlarında televizyonların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster vardı. Yarışmaya katılanlardan biri de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz oldu.
Uluslararası bir matematik yarışmasında üst üste iki kez dünya üçüncülüğü kazandığını ifade eden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz isimli yarışmacının 3. soruya verdiği yanıt olay oldu.
Dilbaz kendini tanıttığı sırada, çeşitli uluslararası yarışmalara katıldığını ifade etti. Dilbaz, Rusya'da düzenlenen bir matematik yarışmasında da iki kez üst üste dünya üçüncülüğü kazandığını söyledi.
İkinci soruda joker hakkını kullandı: İlk soruda "Saklambaç oynayan çocuklar 'Elma dersem çık' dedikleri arkadaşlarına 'armut dersem" dedikten sonra genellikle hangisini söylerler?" sorusunu "Çıkma" diyerek kolaylıkla yanıtlayan Dilbaz, ikinci soruyu ise "seyirciye sorma" hakkını kullanarak geçti.