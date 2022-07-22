Kim Milyoner Olmak İster'de dünya şampiyonu Büşra Işıldar elendiği soruyla dile düştü
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan dünya şampiyonu milli boksör Büşra Işıldar, başarılı performansıyla göz doldurdu. İlk soruları kolaylıkla yanıtlayan Işıldar, sesli soruya verdiği cevapla yarışmaya veda etti.
Türk televizyonlarının en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta yepyeni bölümleriyle izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.
Sanattan spora, tarihten matematiği kadar pek çok farklı konunun yer aldığı yarışmanın son bölümüne ise milli boksör Büşra Işıldar damga vurdu.
Mili başarılarıyla hem Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de seyircileri kendine hayran bırakan Işıldar, Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği okuduğunu olduğunu belirtti.
2015 yılında boks hayatına başlayan 20 yaşındaki genç sporcu 2017, 2018, 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olduğunu 2021 yılında ise Polonya'da dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdığını anlattı.