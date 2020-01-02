Kim Milyoner Olmak İster'de damga vuran Müge Anlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'nun tepkisi olay

Yarışmacı Pelin Söğüt'e sorulan "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusunda şıklarda yer alan "Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" şıkkı Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi gülümsetti. Sorunun cevabı ise bakın ne çıktı.