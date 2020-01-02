Kim Milyoner Olmak İster'de damga vuran Müge Anlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'nun tepkisi olay
ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı sorusu geceye damga vurdu.
ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde sorulan soruda dikkat çeken Müge Anlı detayı vardı.
Yarışmacı Pelin Söğüt'e sorulan "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusunda şıklarda yer alan "Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" şıkkı Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi gülümsetti. Sorunun cevabı ise bakın ne çıktı.
Milyonerde yarışmacı Pelin hanıma yöneltilen "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusu yöneltildi.
Sorunu şıklarında A) Okyanusta ararken çölde B) Kutupta ararken Ekvator'da C) Gökte ararken yerde D) Müge Anlı'da ararken Milyoner'de vardı.