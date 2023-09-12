Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülün sahibi Rabia parayı harcayacağı iki yeri açıkladı
Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında 1 milyonluk ödülü kazanan Rabia Birsen Göğercin, kazandığı para ile estetik el yaptırmak istediğini söyledi. Rabia ayrıca, kazandığı para ile eliyle ilgili geçirdiği kazadan sonra kaldırıldığı hastanede tanıştığı oda arkadaşına yardım etmeyi düşünüyor.
Türkiye, 1 milyon liralık ödülü kazanan Rabia Birsen Göğercin'i konuşmaya devam ediyor. Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında 1 milyon liralık "Türkiye'deki 81 ilin adında bu 4 harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusuna doğru cevabı veren Göğercin, büyük mutluluk yaşadı.
Aslen Konyalı olan Rabia, yarışmaya Ankara'dan katıldı. Babası bakkal dükkanı işletiyor. 3 kardeşler. Batıkent Lisesi'nde okuduktan sonra Mobil Anadolu Lisesi'ne geçti. Sınav Temel Lisesi'nde lise eğitimini tamamladı.
Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Şuan çalışmayan Rabia, adli kriminoloji alanında çalışmak istiyor. KPSS sınavlarına da hazırlanan Rabia, aynı zamanda yeminli izci. Rabia'nın bir kedisi ve bir köpeği var.
Hayatının dönüm noktasını ise geçen yıl Kurban Bayramı'nda yaşadı Rabia. Talihsiz bir kazayla sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Eli bileğine kadar etkilendi.