Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülün sahibi Rabia parayı harcayacağı iki yeri açıkladı

Türkiye, 1 milyon liralık ödülü kazanan Rabia Birsen Göğercin'i konuşmaya devam ediyor. Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında 1 milyon liralık "Türkiye'deki 81 ilin adında bu 4 harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusuna doğru cevabı veren Göğercin, büyük mutluluk yaşadı.