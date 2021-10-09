Kim Milyoner Olmak İster'de 'ABD' sorusu! Tüm ihtimalleri denese de olmadı!

Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmaya katılan Fatih Altan, 30 bin barajına kadar ulaşmayı başardı. 50 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazanan Altan, tüm ihtimalleri denese de başarılı olamadı.