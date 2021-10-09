Kim Milyoner Olmak İster'de 'ABD' sorusu! Tüm ihtimalleri denese de olmadı!
ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘ABD’ sorusu! Yarışmacı tüm ihtimalleri denedi ama ne yaptıysa doğru yanıtı verip 50 bin TL'nin üstüne çıkamadı.
Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmaya katılan Fatih Altan, 30 bin barajına kadar ulaşmayı başardı. 50 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazanan Altan, tüm ihtimalleri denese de başarılı olamadı.
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İşte, sosyal medyada gündem olan o soru...
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ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 8 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı.
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Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların performansları sosyal medyada çok konuşuldu.
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